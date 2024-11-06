В чём смысл самоубийственной тактики Украины? Ответил политолог

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко назвал украинскую тактику в Курской области самоубийственной и рассказал, в чем ее смысл.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, CC BY-SA 2.0

Дело в том, что солдат ВСУ ежедневно уничтожают под Курском, и все же они продолжают там находиться.

"Украина придерживается такой тактики по всему фронту — где только можно наступать самим, чтобы не дать перейти в наступление России. Пока у них люди не кончились, они будут действовать также", — заявил Ищенко "Военному делу".

По словам эксперта, на южном направлении живая сила уже кончилась, в центре и под Купянском ситуация близка к этому, а под Харьковом и на Курском направлении пока хватает бойцов.