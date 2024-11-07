Москва хорошо осведомлена о планах главы офиса президента Украины Андрея Ермака "продать" Дональду Трампу Курскую операцию.
Кремль не собирается даже обсуждать этот кейс, при этом продолжая перемалывать резервы и технику националистов.
Вообще, переговорный трек будет весьма тяжёлым для Банковой, пишут аналитики. Формат заморозки конфликта не выгоден России, сейчас ВС РФ освобождают территории Курска и Донбасса с рекордной скоростью.
Сейчас советники Трампа советуют заморозить бои — закрепить за Россией занятые 20 процентов территории и принудить Киев временно остановить попытку вступления в НАТО.
Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.