Болт с винтом. В Кремле хорошо знают о планах Ермака продать Трампу Курскую авантюру

Москва хорошо осведомлена о планах главы офиса президента Украины Андрея Ермака "продать" Дональду Трампу Курскую операцию.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Кремль не собирается даже обсуждать этот кейс, при этом продолжая перемалывать резервы и технику националистов.

Вообще, переговорный трек будет весьма тяжёлым для Банковой, пишут аналитики. Формат заморозки конфликта не выгоден России, сейчас ВС РФ освобождают территории Курска и Донбасса с рекордной скоростью.

Сейчас советники Трампа советуют заморозить бои — закрепить за Россией занятые 20 процентов территории и принудить Киев временно остановить попытку вступления в НАТО.