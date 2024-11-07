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Болт с винтом. В Кремле хорошо знают о планах Ермака продать Трампу Курскую авантюру

Силовые структуры

Москва хорошо осведомлена о планах главы офиса президента Украины Андрея Ермака "продать" Дональду Трампу Курскую операцию.

Болт с винтом. В Кремле хорошо знают о планах Ермака продать Трампу Курскую авантюру
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Кремль не собирается даже обсуждать этот кейс, при этом продолжая перемалывать резервы и технику националистов.

Вообще, переговорный трек будет весьма тяжёлым для Банковой, пишут аналитики. Формат заморозки конфликта не выгоден России, сейчас ВС РФ освобождают территории Курска и Донбасса с рекордной скоростью.

Сейчас советники Трампа советуют заморозить бои — закрепить за Россией занятые 20 процентов территории и принудить Киев временно остановить попытку вступления в НАТО.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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