В Москве у офицера артразведки украли ноутбук и флешки из отеля

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Москве в мини-отеле на Садовой-Каретной улице произошла кража техники у 36-летнего офицера и преподавателя артиллерийской разведки из Саратовского высшего командного училища, сообщает EADaily.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

Офицер, приехавший в командировку, остановился в этом отеле по совету коллеги. Утром 4 ноября он отправился в Генштаб ВС России по служебным делам, оставив ноутбук и флешки в номере. Когда офицер вернулся, то обнаружил, что ключ от комнаты забыт в Генштабе, а на ресепшене дубликата не было. Ему пришлось снова отправиться за ключом. Вернувшись и открыв номер, он заметил, что отсутствуют не только ноутбук с флешками, но и другая техника, хотя некоторые его личные вещи остались на месте.

В данный момент правоохранительные органы выясняют, кто мог проникнуть в комнату и забрать вещи военного.

Уточнения

Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносной компьютер, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатуру, тачпад и аккумуляторные батареи) или подключены дополнительно, такие как компьютерная мышь, монитор, внешние модули и интерфейсы, также обладают небольшими размерами и весом, используются в основном с беспроводной сети интернет (Wi-Fi), а также могут быть оснащены внешними док-станциями.



USB-флеш-накопитель (разг. флешка, ранее — флэшка) — запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память, и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB, пришедшее на замену гибким магнитным дискам (дискетам) и оптическим дискам.

