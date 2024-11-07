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Бойцы ВС РФ рассказали, как выжили благодаря взрыву мины

1:05
Силовые структуры » Военные новости

Солдаты специальной военной операции на Украине, которые приехали биться из Новосибирской области, выжили благодаря взорванной мине.

Бойцы ВС РФ рассказали, как выжили благодаря взрыву мины
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, CC BY-SA 4.0

Она разорвалась под их боевой машиной пехоты, пишет Gorsite. Боец с позывным "Шмель" рассказал, что, когда они выполняли задание, на их БМП напал дрон-камикадзе.

"Беспилотник врезался в башню машины, прогремел взрыв. Огонь по салону прошел и затух. Металл на башне сплавился. Но спасла нас противотанковая мина. Так бывает", — рассказал солдат.

Боец с позывным "Казах" добавил, что после взрыва люки боевой машины резко вырвало, военные упали в обморок. Когда очнулись, смогли выбраться сами.

У солдат "обгорели руки, лицо, даже сплавилась балаклава". Военные 228-го полка ВС РФ, которые эвакуировали бойцов из-под обстрелов, заметили их.

Сейчас солдаты из Новосибирской области находятся в больнице с ранениями, пишет "ВМ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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