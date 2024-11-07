Бойцы ВС РФ рассказали, как выжили благодаря взрыву мины

Солдаты специальной военной операции на Украине, которые приехали биться из Новосибирской области, выжили благодаря взорванной мине.
Она разорвалась под их боевой машиной пехоты, пишет Gorsite. Боец с позывным "Шмель" рассказал, что, когда они выполняли задание, на их БМП напал дрон-камикадзе.
"Беспилотник врезался в башню машины, прогремел взрыв. Огонь по салону прошел и затух. Металл на башне сплавился. Но спасла нас противотанковая мина. Так бывает", — рассказал солдат.
Боец с позывным "Казах" добавил, что после взрыва люки боевой машины резко вырвало, военные упали в обморок. Когда очнулись, смогли выбраться сами.
У солдат "обгорели руки, лицо, даже сплавилась балаклава". Военные 228-го полка ВС РФ, которые эвакуировали бойцов из-под обстрелов, заметили их.
Сейчас солдаты из Новосибирской области находятся в больнице с ранениями, пишет "ВМ".
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