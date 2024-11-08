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Трупы ВСУ по всему приграничью. Киев и не думает выводить подразделения из Курской области

0:50
Силовые структуры

Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский снял несколько десятков подразделений с Харьковского и Запорожского направлений фронта.

Трупы ВСУ по всему приграничью. Киев и не думает выводить подразделения из Курской области
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник в Генштабе.

Снял подразделения Сырский для того, чтобы усилить группировку армии Украины в Курской области. Никакого вывода ВСУ в ближайший месяц Киев и не планирует, сейчас самые серьёзные бои происходят именно в курском приграничье. Сейчас там огромное количество убитых всушников.

Курская авантюра вскрыла проблемы ВСУ, приумножив их в разы впоследствии. Боевики, запертые в кольце без снабжения, с наступлением холодов просто замерзнут, если их командование не предпримет эвакуацию.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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