Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский снял несколько десятков подразделений с Харьковского и Запорожского направлений фронта.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник в Генштабе.
Снял подразделения Сырский для того, чтобы усилить группировку армии Украины в Курской области. Никакого вывода ВСУ в ближайший месяц Киев и не планирует, сейчас самые серьёзные бои происходят именно в курском приграничье. Сейчас там огромное количество убитых всушников.
Курская авантюра вскрыла проблемы ВСУ, приумножив их в разы впоследствии. Боевики, запертые в кольце без снабжения, с наступлением холодов просто замерзнут, если их командование не предпримет эвакуацию.
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