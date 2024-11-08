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Политолог рассказал о методах истощения США

1:24
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко рассказал о будущем противостояния России и Китая с США.

Политолог рассказал о методах истощения США
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visual_of_USA_Flag_stars_and_stripes_FJM88NL.jpg

По его словам, Россия сможет попытаться истощить США теми же методами, которыми наша страна работают уже почти четверть века.

"Максимально сдерживать США, по возможности, не давая им перевести свой внутренний системный кризис в формат глобальной военной конфронтации. Вместе с Китаем и другими заинтересованными странами экономическими методами вытеснять США с мировых рынков, а доллар с позиции глобальной резервной валюты и валюты глобальных торговых расчётов", — цитирует политолога "Военное дело".

Ищенко считает, что для реализации стратегии РФ и КНО заинтересованы в мире, однако им нужно быть готовыми к принятию военного вызова любого масштаба. Дело в том, что США не могут пока признать своё историческое поражение.

"Времени на полное истощение Запада понадобится не меньше десятилетия, но этот срок может быть сокращён внутренними процессами в западных странах, где народам очень не нравится обвальное падение уровня жизни и отсутствие перспектив изменения ситуации к лучшему", — отметил Ищенко.

Он добавил, что изменение ситуации может случиться в любой момент, поэтому Вашингтон и не хочет пока сдаваться.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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