Политолог ответил, имела ли Россия право присоединить Крым и начать СВО

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Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко рассказал о своем видении правды в украино-российском конфликте. Он ответил на вопрос, имела ли Россия право присоединить Крым в 2014 году.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, CC BY-SA 3.0

"Россия заявляет, что первичной была гражданская война на Украине и она была просто вынуждена взять русский Крым под свою защиту. С этой точки зрения Россия права и никакой меморандум не нарушен, поскольку фактический распад Украины уже произошёл, а после руандийского прецедента (когда в результате гражданских беспорядков и наступившего хаоса, прежде чем мировое сообщество вмешалось, погибло свыше миллиона человек) "гуманитарная интервенция" считается оправданной даже без формальной санкции ООН, если институты местной власти не в состоянии контролировать ситуацию и есть реальная угроза геноцида части населения", — цитирует политолога "Военное дело".

Власти Киева уверены, что никакой гражданской войны не было, народ просто "восстал против преступной власти", а Россия воспользовалась моментом.

По словам политолога, если принять эту точку зрения, то нарушены все международные нормы.

"С моей точки зрения, права Россия, что и было доказано ходом событий. В Крыму, куда вошли ВС РФ, никто не погиб, а присоединение полуострова к России произошло на основе свободного волеизъявления населения, которое был вынужден признать даже Запад", — заявил Ищенко.

Политолог напомнил, как Запад во главе с США долгое время спонсировал и развивал на Украине национализм и русофобию.

"В 2014 году в Киеве произошел срежиссированный на Западе госпереворот, с результатами которого не согласилось население восточных и юго-восточных регионов. Крым провел референдум и, набрав 97 процентов голосов "за", воссоединился с Россией. В свою очередь Донецк и Луганск оказались под обстрелами украинской армии и формирований украинских националистов. Уничтожение жителей Донбасса продолжалось восемь лет. Все эти годы Россия пыталась урегулировать конфликт мирным путём", — рассказал эксперт.

Он добавил, что российские власти несколько раз предупреждали Запад о том, что Россия не допустит еще одного расширения НАТО и включения в него Украины.

По словам Ищенко, после того как в феврале 2022 года обстрелы городов Донбасса со стороны украинских военных сильно усилились, руководители ЛНР и ДНР решили эвакуировать мирных жителей в регионы РФ и запросили экстренную помощь у Москвы.

"21 февраля 2022 года Россия признала независимость ЛДНР. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении СВО по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Запад ввел против России беспрецедентные экономические санкции, развернул широкомасштабную информационную войну, а также начал поставлять Украине финансовые средства, вооружения, боеприпасы, боевую технику, разведданные и иностранных наёмников", — заключил Ищенко.