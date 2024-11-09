ВСУ травили газом двух российских солдат, отбивавших их атаку

Украинские солдаты травили газом двух российских военных, которые около суток отбивали их атаку.
Штурмовики ВС РФ нашли в зоне СВО украинских бойцов, которые прятались в подвале одного из домов в поселке, откуда вели обстрел.
Россияне ликвидировали противника, но не смогли быстро уйти с позиций из-за сильного обстрела и атак беспилотниками ВСУ.
Украинцы стали морить наших бойцов отравляющим газом. Почти сутки солдаты с противогазами удерживали свои позиции под постоянным обстрелом. Им присылали новые маски, воду и еду с помощью дронов.
В итоге ВСУ оставили свои позиции, но украинцы вели поиски с помощью более чем 10 беспилотников.
Солдат ВС РФ спасло устройство РЭБ в виде рюкзака, дроны не смогли до них добраться. Как пишет "ВМ", бойцы выжили, добравшись до российских позиций.
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.