Агония Зеленского. Массированный налет БПЛА-камикадзе на Москву

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина после длительного перерыва пыталась организовать массированный налет дронов на Москву.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit

Сегодня, 10 ноября, БПЛА врага пытались прорваться на столицу РФ через Раменский район с юго-востока. Все были сбиты.

В мэрии уже сообщили о более 30 беспилотниках в Раменском, а также Коломне и Домодедово. Аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово были временно закрыты.

Использовались в основном БПЛА самолётного типа "Лютый" и беспилотники-камикадзе "Рубака". Раньше они уже использовались для атаки на Москву. 10 сентября "Лютый" ударил по многоэтажному дому. Он считается одной из наиболее секретных разработок ВСУ. Данные дроны могут нести нагрузку до 250 кг.