Конец близок? Зеленский вынюхивает тему беседы после звонка Трампа Путину

Офис президента Украины пытается получить данные о чём вчера разговаривали Дональд Трамп и Владимир Путин.

Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, CC BY 4.0

Узнав тему звонка в Кремль, можно будет сформировать реакцию Владимира Зеленского, пишет украинский Telegram-канал "Резидент". В открытых источниках почти нет информации, вся она касается территориальных уступок Киева и больших расходов на войну.

В ОПУ понимают, что придётся принять предложения Трампа, что совсем уничтожит рейтинг Зеленского, отказавшегося когда-то подписать мирный договор в Стамбуле. Теперь же условия для Киева будут несоизмеримо хуже.

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