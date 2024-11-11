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Конец близок? Зеленский вынюхивает тему беседы после звонка Трампа Путину

Силовые структуры

Офис президента Украины пытается получить данные о чём вчера разговаривали Дональд Трамп и Владимир Путин.

Конец близок? Зеленский вынюхивает тему беседы после звонка Трампа Путину
Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, CC BY 4.0

Узнав тему звонка в Кремль, можно будет сформировать реакцию Владимира Зеленского, пишет украинский Telegram-канал "Резидент".  В открытых источниках почти нет информации, вся она касается территориальных уступок Киева и больших расходов на войну.

В ОПУ понимают, что придётся принять предложения Трампа, что совсем уничтожит рейтинг Зеленского, отказавшегося когда-то подписать мирный договор в Стамбуле. Теперь же условия для Киева будут несоизмеримо хуже.

Трамп позвонил Путину: США готовы на уступки
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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