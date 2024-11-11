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Переобувание началось. С сайта Верховной рады исчез законопроект об объявлении на Украине состояния войны

Силовые структуры

С сайта Рады исчез законопроект об объявлении на Украине состояния "войны с Россией".

Переобувание началось. С сайта Верховной рады исчез законопроект об объявлении на Украине состояния войны
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом заявил оппозиционный нардеп Верховной рады Александр Дубинский.

Он, находясь в СИЗО, сказал, что подал "запрос" спикеру Рады Руслану Стефанчуку: "почему с сайта парламента пропал законопроект № 7114 от 24 февраля 2022 г. об объявлении на Украине "состояния войны". Кстати, указанный проект туда внёс Зеленский.

Но законопроекты № 7113 о всеобщей мобилизации и № 7115 об использовании ВСУ и других военных формирований там всё ещё присутствуют.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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