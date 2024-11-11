13 россиян из Курской области нашли на Украине

13 граждан России нашли в Сумской области Украины. Людей перевезли из Курской области.
В настоящее время ведутся переговоры о возможности их возвращения в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"У нас есть достоверные сведения о 13 россиянах, которые перемещены в Сумскую область, и сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию", — цитирует ее ТАСС.
По словам Москальковой, главная задача — обеспечение безопасности мирных жителей Курской области, которые находятся на украинской земле. Омбудсмен напомнила о важности скорейшего возвращения этих людей на родину.
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