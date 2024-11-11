Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянин рассказал про британцев, у которых рабочий день с пивом и без забот
Как начать утро с пользы для здоровья: советы по напиткам
Звуки автомобиля: как распознать серьёзные проблемы по шумам и скрипам
Как справиться с дачным мусором: сжигание с использованием кирпича
Как избавиться от головной боли за 5 минут без таблеток
Женщина с голой грудью бросалась на машины в Луганске
Уход за беременной собакой: советы, которые стоит знать
РПЦ прокомментировала обвинения в шпионаже церкви Швеции
Самые вкусные драники: готовим по проверенному рецепту

13 россиян из Курской области нашли на Украине

Силовые структуры » Военные новости

13 граждан России нашли в Сумской области Украины. Людей перевезли из Курской области.

13 россиян из Курской области нашли на Украине
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

В настоящее время ведутся переговоры о возможности их возвращения в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"У нас есть достоверные сведения о 13 россиянах, которые перемещены в Сумскую область, и сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию", — цитирует ее ТАСС.

По словам Москальковой, главная задача — обеспечение безопасности мирных жителей Курской области, которые находятся на украинской земле. Омбудсмен напомнила о важности скорейшего возвращения этих людей на родину.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
"Люфтганза" хотела бы снова летать над Россией
Экономика и бизнес
"Люфтганза" хотела бы снова летать над Россией Аудио 
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Садоводство, цветоводство
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов Аудио 
Тихий океан — всего лишь остаток величайшего океана на Земле
Наука и техника
Тихий океан — всего лишь остаток величайшего океана на Земле Аудио 
Популярное
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения

Как заставить спатифиллум цвести? Узнайте проверенные советы по уходу и подкормке, которые помогут вашему растению расцвести и выглядеть здоровым.

Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники Дмитрий Плотников Как торговля вдохновила шумеров на изобретение письма Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
В Швейцарии удивлены: в России работают на пассажирскими сверхзвуковыми самолётами
Полезные беляши: как испечь в духовке и сохранить сочность
Тихий океан — всего лишь остаток величайшего океана на Земле
Тихий океан — всего лишь остаток величайшего океана на Земле
Последние материалы
13 россиян из Курской области нашли на Украине
РПЦ прокомментировала обвинения в шпионаже церкви Швеции
Самые вкусные драники: готовим по проверенному рецепту
Мы прячем огромное количество валюты во рту, сокращаем импорт необходимых государству предметов... - писала газета Вечерняя Москва 12 ноября 1905 года
Солист группы Корни не стал поздравлять Сати Казанову с материнством из-за старых обид
Крупные собаки в дороге: советы по безопасности и удобству
Как вырастить пышные однолетники, которые украсят ваш участок
Российским судьям повысят гонорары
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
12 ноября: Синичкин день, первые шаги группы Queen и лохнесское чудовище
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.