Армия России начинает наступление на Запорожском фронте, чтобы растянуть украинские силы.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что задача у ВС РФ проста — прощупывание, затем наступление. И если Киев не бросит туда резерв, то начнётся масштабный прорыв и расширение плацдарма.
Точки напряжения создаются в разных местах, чтобы ослабить ВСУ. По данным портала, российская армия готовит наступление и на Сумскую, а также Черниговскую области, чтобы увеличить число очагов напряжения, а затем и обвала линии обороны ВСУ.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.