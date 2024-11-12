Блицкриг по-русски. Российская армия начинает наступление на Запорожском фронте

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России начинает наступление на Запорожском фронте, чтобы растянуть украинские силы.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что задача у ВС РФ проста — прощупывание, затем наступление. И если Киев не бросит туда резерв, то начнётся масштабный прорыв и расширение плацдарма.

Точки напряжения создаются в разных местах, чтобы ослабить ВСУ. По данным портала, российская армия готовит наступление и на Сумскую, а также Черниговскую области, чтобы увеличить число очагов напряжения, а затем и обвала линии обороны ВСУ.