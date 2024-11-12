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Бойцу СВО отказали в выплате за ранение

0:53
Силовые структуры » Военные новости

В Тюменской области бойцу спецоперации на Украине отказали давать выплату за ранение. Это объяснили тем, что мужчина не был зарегистрирован в регионе на момент получения травмы.

Бойцу СВО отказали в выплате за ранение
Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, CC BY-SA 4.0

"Мужчина родился, проживал и имел регистрацию на территории Бердюжского района с 2000 года по конец января 2022-го, после чего зарегистрировался в Ингушетии, но продолжал жить в Тюменской области. В марте 2024 года он убыл на СВО и спустя два месяца получил ранение", — приводит "ВМ" слова из сообщения.

Боец не смог подтвердить, что он проживал в Тюмени во время получения ранения. Он обратился в суд, там и смог доказать свою правоту. Теперь военный может обратиться за выплатами снова, сообщили на сайте судебной системы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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