Бойцы ВСУ расстреляли из танка мирных жителей ДНР

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ВСУ обстреляли из танка мирных жителей села Дальнее при отступлении.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Населенный пункт находится в Донецкой народной республике. Одна женщина и трое мужчин подъехали к дому на машине. В этот момент к строению приблизился танк Leopard, который, замедлив движение, открыл огонь с близкого расстояния, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее жительница Горняка в ДНР рассказала, что она прятала себя и ребенка от эвакуации на Украину. Дело в том, что ее обвинили в сливе данных России и удерживали два дня.