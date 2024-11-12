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Бойцы ВСУ расстреляли из танка мирных жителей ДНР

0:36
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ обстреляли из танка мирных жителей села Дальнее при отступлении.

Бойцы ВСУ расстреляли из танка мирных жителей ДНР
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Населенный пункт находится в Донецкой народной республике. Одна женщина и трое мужчин подъехали к дому на машине. В этот момент к строению приблизился танк Leopard, который, замедлив движение, открыл огонь с близкого расстояния, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее жительница Горняка в ДНР рассказала, что она прятала себя и ребенка от эвакуации на Украину. Дело в том, что ее обвинили в сливе данных России и удерживали два дня.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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