ВСУ обстреляли из танка мирных жителей села Дальнее при отступлении.
Населенный пункт находится в Донецкой народной республике. Одна женщина и трое мужчин подъехали к дому на машине. В этот момент к строению приблизился танк Leopard, который, замедлив движение, открыл огонь с близкого расстояния, сообщает "Вечерняя Москва".
Ранее жительница Горняка в ДНР рассказала, что она прятала себя и ребенка от эвакуации на Украину. Дело в том, что ее обвинили в сливе данных России и удерживали два дня.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.