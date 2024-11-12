The Independent: Трамп, Орбан и папа Франциск остановят западную помощь Украине

Киеву могут перестать помогать со стороны Запада из-за нового альянса. Им будет руководить новый президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Independent.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

"Удивительная троица: Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск может перестать давать Западу поддерживать Украину", — сказано в материале.

Венгрия в последнее время была практически одна среди своих западных соседей в желании прекратить конфликт на Украине, и единственным, кто разделял ее точку зрения, был папа Франциск. Сейчас, с появлением Трампа на посту президента США, могут появились новые возможности для сотрудничества, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель.





Франци́ск — епископ Римско-католической церкви, Папа Римский с 13 марта 2013 года.

