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Украина не готова к ответу России на ракетные удары вглубь страны

1:25
Силовые структуры » Военные новости

Эксперт Михаил Ходаренок предостерег Украину от возможных ракетных ударов вглубь России, предполагая, что США могут дать Киеву разрешение на использование дальнобойных систем, если ВС РФ достигнут значительных успехов на фронте.

Украина не готова к ответу России на ракетные удары вглубь страны
Фото: United States Air Force by Unknown author, PDM

Он подчеркнул, что такие удары, хотя и вызовут определенные потери, не окажутся критичными для России, так как запасы таких ракет у ВСУ ограничены. Более того, Россия готовится к противодействию и, вероятно, ответит наступательными мерами, способными нанести Украине серьезный ущерб.

Ходаренок отметил, что атаки на российскую территорию западным оружием лишь усилят настроения среди населения РФ и могут способствовать притоку добровольцев, готовых участвовать в специальной военной операции (СВО). Он предостерег Украину, что удары по России спровоцируют ответные меры, которые приведут к разрушению ключевых объектов инфраструктуры, таких как мосты и гидроэлектростанции в Киеве, сообщает "Военное дело".

Аналитик также добавил, что, вероятно, в российских планах предусмотрен ответ не только для Украины, но и для стран-членов НАТО, подстрекающих к таким атакам. По мнению эксперта, любые подобные действия не приведут к решающему результату для Украины, а лишь усилят российскую решимость и накал борьбы.

Уточнения

Раке́та (от итал. rocchetta — маленькое веретено, через нем. Rakete или нидерл. raket) — летательный аппарат, двигающийся в пространстве за счёт действия реактивной тяги, возникающей только вследствие отброса части собственной массы (рабочего тела) аппарата и без использования вещества из окружающей среды.

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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