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Готовят Киев к худшему. Офис Зеленского полностью провалил внешнеполитический трек

Силовые структуры » Военные новости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак окончательно завалил внешнеполитический трек.

Готовят Киев к худшему. Офис Зеленского полностью провалил внешнеполитический трек
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Дональд Трамп демонстрирует симпатию к Владимиру Путину и испытывает презрение к Владимиру Зеленскому, и может сократить помощь Украине и принудить Киев к переговорам, пишет The Hill.

А вот The Economist сообщает, что на Банковой назвали "очень негативным развитием событий" отказ Трампа назначить в администрацию Помпео. Администрация Зеленского была этим крайне встревожена.

"Беспокойство вызывает и то, что предложение Трампа Киеву станет больше похоже на идеи, выдвинутые будущим вице-президентом Вэнсом. По сути, это исключит членство в НАТО, но позволит РФ сохранить 18 процентов территории Украины", — пишет автор статьи.

Уже всем очевидно, что Запад будет перестраиваться под политику Трампа и ограничит помощь киевскому режиму.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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