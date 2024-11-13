Глава офиса президента Украины Андрей Ермак окончательно завалил внешнеполитический трек.
Дональд Трамп демонстрирует симпатию к Владимиру Путину и испытывает презрение к Владимиру Зеленскому, и может сократить помощь Украине и принудить Киев к переговорам, пишет The Hill.
А вот The Economist сообщает, что на Банковой назвали "очень негативным развитием событий" отказ Трампа назначить в администрацию Помпео. Администрация Зеленского была этим крайне встревожена.
"Беспокойство вызывает и то, что предложение Трампа Киеву станет больше похоже на идеи, выдвинутые будущим вице-президентом Вэнсом. По сути, это исключит членство в НАТО, но позволит РФ сохранить 18 процентов территории Украины", — пишет автор статьи.
Уже всем очевидно, что Запад будет перестраиваться под политику Трампа и ограничит помощь киевскому режиму.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.