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В США высказались об использовании Россией Су-35 под Курском

4:37
Силовые структуры » Военные новости

Российские истребители Су-35 развернуты для поддержки крупных наступательных операций ВС РФ в Курской области, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они пишут об особенностях ситуации в регионе и специфике применения этих самолетов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США высказались об использовании Россией Су-35 под Курском
Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель, CC BY 4.0

Военно-воздушные силы России развернули истребители Су-35 для поддержки продолжающихся операций "воздух-земля" против украинских и союзных западных войск в Курской области, где в настоящее время проводится крупное российское наступление с целью полной зачистки территории.

Су-35 — это российский истребитель высшего класса для завоевания превосходства в воздухе, и, хотя он оптимизирован для ведения боя "воздух-воздух", он также обладает значительными вспомогательными возможностями "воздух-земля".

Министерство обороны России сообщило об участии истребителей этого класса в проводимых операциях: "Экипажи Су-35с отработали воздушное прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в приграничных районах Курской области".

Там добавили, что один из истребителей использовал бортовые системы вооружения для обнаружения объектов противовоздушной обороны противника, поскольку с начала августа украинские войска развернули ряд мобильных систем противовоздушной обороны для прикрытия своего наступления под Курском.

О развертывании истребителей Су-35 для поддержки авиаударов в районе Курска стало известно всего через день после того, как государственная Объединенная авиастроительная корпорация объявила о поставке в ВВС России новой партии самолетов, а также партии истребителей пятого поколения Су-57. Су-35 играют ведущую роль в операциях "воздух-воздух" в российско-украинском конфликте с февраля 2022 года, причем один из самых заметных успехов этого класса был достигнут в первые дни 5 марта 2022 года, когда самолет, как сообщается, сбил четыре истребителя Су-27 ВВС Украины недалеко от города Житомир.

В число других уничтоженных самолетов вошли Су-27, а также МиГ-29, ударные истребители Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и беспилотники широкого спектра классов. Несмотря на то, что военно-воздушная мощь Украины значительно сократилась, некоторые из оставшихся в стране истребителей Су-27 были задействованы для оказания воздушной поддержки войскам под Курском, хотя и для выполнения задач, которые были далеки от успеха.

Ограниченные возможности украинской авиации ставят под сомнение необходимость в сопровождении истребителей для российских ударных операций, и остается весьма вероятным, что задействованные Су-35 были вооружены как для полетов "воздух-воздух", так и для полетов "воздух-поверхность", что позволяет им участвовать в нанесении воздушных ударов.

Су-35 создан на основе советского истребителя превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер", но был всесторонне модернизирован за счет новых двигателей, датчиков, авионики, вооружения и высокопрочного композитного корпуса с уменьшенным радиолокационным сечением.

Истребители этого класса неоднократно сталкивались с американскими боевыми самолетами, в том числе с беспилотниками ВВС США MQ-9 Reaper над Сирией, против которых Су-35 время от времени совершали агрессивные маневры, которые в одном случае привели к серьезному повреждению одного из беспилотников. Совсем недавно, в сентябре, Су-35 совершил угрожающее сближение с истребителем F-16 ВВС США близ Аляски, на очень близком расстоянии оказавшись перед американским истребителем и пересекая его траекторию, что некоторые источники называют маневром "лобового удара". Ожидается, что производство истребителей этого класса будет продолжаться примерно до 2030 года, в результате чего общий объем производства приблизится к 250 истребителям.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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