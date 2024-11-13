Появятся ли на Украине британо-французские миротворцы?

Политолог Ростислав Ищенко рассказал, что думает о планах стран Евросоюза отправить своих миротворцев в Киев.

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"Французы с британцами разрабатывают всякие планы по созданию России новых проблем, включая большую европейскую войну. Но они имеют ту же самую проблему, что и США — они сами воевать не хотят. И чем западнее находится страна, тем меньше она хочет участвовать в войне", — цитирует Ищенко "Военное дело".

По его словам, в интересах Штатов, чтобы с конфликтом на Украине разбиралась Британия и Евросоюз. А те хотят отправить воевать поляков и прибалтов.

"Вот такие у них проблемы. Они могут встречаться и разговаривать о чем-то, но дальше планов это не пойдет", — добавил Ищенко.

Он добавил, что такие европейские планы в настоящее время разрабатывают потому, что Европа не знает, как может повести себя избранный президент США Дональд Трамп.