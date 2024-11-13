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Оперативный сбор командного состава начался в белорусской армии

0:46
Силовые структуры » Военные новости

В Министерстве обороны Белоруссии рассказали, что у них начался оперативный сбор командного состава. Об этом сообщает EADaily.

Оперативный сбор командного состава начался в белорусской армии
Фото: commons.wikimedia.org by Antono Vasiljev, CC BY-SA 3.0

"Под руководством министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина пройдет оперативный сбор командного состава ВС. В нем примут участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей и другие должностные лица", — говорится в сообщении силового ведомства республики.

Сбор проведут для выработки единых подходов к обучению должностных лиц органов военного управления и войск.

В Белоруссии в последние годы постоянно поводят различные сборы и военные учения.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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