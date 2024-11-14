Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куриное филе с грибами в сливках. Идеальное сочетание, которое понравится всем
Глава Футбольной ассоциации Брунея подтвердил, что РФС оплатил поездку сборной в Россию
Топ-5 доступных кроссоверов с АКПП: отличные варианты для водителей
Как гипотеза теории струн может объяснить каждый аспект реальности
Какие салаты хранятся месяцами в морозилке без потери вкуса
Аргентина замедляет инфляцию, но трёхзначные числа всё ещё пугают
Экономия на зарядке электромобиля: советы от автоэксперта
Увлажнение и питание для стоп: выбираем правильную косметику
Российские Одесса и Харьков. Зеленский готов пожертвовать Украиной ради власти

СВО входит в историческую фазу. Самое интересное начнется в декабре 2024 и в январе 2025

Силовые структуры

Евросоюз без США сможет финансировать Киев и армию Украины максимум полгода. 

СВО входит в историческую фазу. Самое интересное начнется в декабре 2024 и в январе 2025
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что затем полупустые европейские склады опустеют, в самой Европе усилятся недовольства, что всё равно приведёт к мирным переговорам, но с более худшими позициями для Банковой и Запада. 

Трамп постарается за эти полгода обвинить в поражении Зеленского. И тогда его сольют свои же лоббисты.

Самое интересное начнется в конце декабря 2024 года и в январе 2025 года, когда начнёт складываться пазл. 

Также многие отмечают, что Зеленский часто блефует, и по мирному кейсу может быть также. Пока он отрицает мирный план, но как только ему положат его на стол, он с ним согласится, хотя и будет громко шуметь.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Авто
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей Аудио 
Финляндия сталкивается с повышенным риском отключений электроэнергии
Экономика и бизнес
Финляндия сталкивается с повышенным риском отключений электроэнергии Аудио 
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Красота и стиль
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Истребитель И-16. Легендарный советский самолёт-воин, покоривший небо Дмитрий Плотников Россия списывает Африке долги и инвестирует из бюджета. Какие выгоды получит? Любовь Степушова Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Последние материалы
Врачи назвали пять продуктов, которые избавят от ядов
Руководство по подбору одежды для фигуры песочные часы
Три ошибки водителей: почему салон долго остаётся холодным
Донские виноделы завоевали золото на международном конкурсе в Германии
Ноябрьское удобрение: как повысить урожайность весной
Потрясающее открытие археологов: захоронение жрецов и артефакты древней эпохи
Китай больше не получает российскую нефть со скидкой
Эти упражнения идеальны для тех, кто хочет похудеть
Жизненный цикл авто под контролем: РОАД обратилась к Минпромторгу
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.