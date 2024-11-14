СВО входит в историческую фазу. Самое интересное начнется в декабре 2024 и в январе 2025

Евросоюз без США сможет финансировать Киев и армию Украины максимум полгода.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что затем полупустые европейские склады опустеют, в самой Европе усилятся недовольства, что всё равно приведёт к мирным переговорам, но с более худшими позициями для Банковой и Запада.

Трамп постарается за эти полгода обвинить в поражении Зеленского. И тогда его сольют свои же лоббисты.

Самое интересное начнется в конце декабря 2024 года и в январе 2025 года, когда начнёт складываться пазл.

Также многие отмечают, что Зеленский часто блефует, и по мирному кейсу может быть также. Пока он отрицает мирный план, но как только ему положат его на стол, он с ним согласится, хотя и будет громко шуметь.