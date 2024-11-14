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NYT: Украина обдумывает ускоренный график переговоров с Россией и допускает заморозку боёв

0:56
Силовые структуры

Киев обдумывает ускоренный график переговоров с Кремлём и допускает заморозку военного конфликта по всей линии фронта.

NYT: Украина обдумывает ускоренный график переговоров с Россией и допускает заморозку боёв
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом пишет американская ежедневная газета The New York Times, отмечая, что переговорный трек продвигает Дональд Трамп. Банковая при этом ставит во главу угла не вопрос территорий, а гарантии безопасности после СВО.

Высокопоставленный киевский чиновник назвал территории "вторым вопросом". А в качестве гарантий Киев хочет членство в НАТО, правда, там ему в этом отказывают.

Также Украина рассматривает арсенал западных вооружений.

Собеседники издания также допустили, что заморозка может произойти весной, если ВС РФ к тому времени освободят Курскую область.

Российские эксперты при этом предполагают, что Москва захочет более серьезных территориальных уступок от Киева.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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