Менее 6 километров осталось до окружения боевиков армии Украины под Курахово.
Такие панические настроения распространяет украинский ресурс Deep State.
По данным бандеровцев, за сутки российские войска существенно продвинулись на данном участке. Группировка "Юг" армии России на днях прорвала оборону националистов и практически освободили село Дальнее, продвигаясь с северного фланга.
Также поступает информация, что на на северном берегу Кураховского водохранилища идёт штурм населённого пункта Новая Ильинка.
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