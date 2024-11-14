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Почему прибалты так хотят войны с Россией?

1:09
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему Прибалтика хочет воевать с Российской Федерацией.

Почему прибалты так хотят войны с Россией?
Фото: flickr.com by Saeima, CC BY-SA 2.0

По его словам, энтузиазм конфликтовать с РФ сейчас есть только у прибалтийских стран, пишет "Военное дело".

"Они ни за что не отвечают и считают, что таким образом они просто выполнят роль запального шнура. Они спровоцируют конфликт, а потом придут воевать американцы. По мнению прибалтов, если конфликт будет, то американцы не смогут не прийти. Поэтому прибалтийские страны постоянно кричат: "мы готовы, давайте воевать с Россией!" Более того, для прибалтийских политиков война — это выход", — сказал Ищенко.

Сейчас политики Прибалтики смотрят на развитие ситуации с Киевом не с точки зрения разгрома и потерь, которые несут ВСУ, а финансирования от Америки и Евросоюза. 

Ищенко считает, что ситуация у Прибалтики плохая. Страны вымирают. Больше половины населения прибалтийских республик уже эмигрировали, а другое население постепенно стареет и уменьшается и без войны.

Уточнения

Приба́лтика — регион в Северной Европе, включающий современные Литву, Латвию, Эстонию [в совокупности называемые страны Балтии, балтийские страны или прибалтийские страны (государства)], а также Калининградскую область России (часть бывшей Восточной Пруссии).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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