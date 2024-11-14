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Москвичку посадили на восемь лет за фейки о ВС РФ

0:42
Силовые структуры » Военные новости

Жительницу Москвы посадили в колонию на восемь лет за лживую информацию о военных российской армии.

Москвичку посадили на восемь лет за фейки о ВС РФ
Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM

Ее приговорил Второй Западный окружной военный суд.

Анастасия Бережинская распространяла фейки о российской армии, дискредитировала ВС РФ и оправдывала террористические действия.

"Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бережинской наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима", — сообщает РИА Новости.

Фейки она публиковала на своей странице в соцсети "ВКонтакте". У Берлинской остались двое несовершеннолетних детей.

Уточнения

Фейк (англ  fake — подделка) — что-либо ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное, реальное, достоверное с целью ввести в заблуждение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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