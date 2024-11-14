Снайпер ответил, почему решил отправиться на фронт

Снайпер Николай Плюхов (имя и фамилия изменены) находится в зоне специальной военной операции. Он рассказал, почему решил туда поехать.
Боец хотел отправиться на СВО в декабре прошлого года, но из-за травмы перенес дату. Только через три месяца он начал ходить без трости, а на фронт поехал в мае.
По словам бойца, тогда он понял, что настало время служить на благо страны, пишет "ВМ".
"Один товарищ в ДНР, другой под Луганск, третий в Херсонскую область, а я вместе с еще одним соратником оказался под Мариуполем. Сначала мы просто стояли в карауле и следили за обстановкой на прилегающей территории. Позже стали помогать местному населению, занимались бытом", — рассказал боец.
Он добавил, что уже спустя месяц его отправили на донецкое направление, где он до сих пор выполняет задачи снайпера.
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