Sky News: Мир не хочет победы Украины, пожаловались в ВСУ

Украинские военные думают, что мировому сообществу не нужна победа Киева в конфликте с Россией. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Фото: сommons.wikimedia.org by President Of Ukraine is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_of_Ukraine_met_

Командир 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин дал интервью телеканалу. Он сообщил, что у военных мало вооружений, артиллерии и пехоты.

"Мир не хочет завершения войны нашей победой", — цитирует его РИА Новости.

По мнению Ширшина, мировое сообщество опасается властей и армии Российской Федерации.