Украинские военные думают, что мировому сообществу не нужна победа Киева в конфликте с Россией. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Командир 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин дал интервью телеканалу. Он сообщил, что у военных мало вооружений, артиллерии и пехоты.
"Мир не хочет завершения войны нашей победой", — цитирует его РИА Новости.
По мнению Ширшина, мировое сообщество опасается властей и армии Российской Федерации.
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