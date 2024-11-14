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Sky News: Мир не хочет победы Украины, пожаловались в ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Украинские военные думают, что мировому сообществу не нужна победа Киева в конфликте с Россией. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Sky News: Мир не хочет победы Украины, пожаловались в ВСУ
Фото: сommons.wikimedia.org by President Of Ukraine is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_of_Ukraine_met_

Командир 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин дал интервью телеканалу. Он сообщил, что у военных мало вооружений, артиллерии и пехоты.

"Мир не хочет завершения войны нашей победой", — цитирует его РИА Новости.

По мнению Ширшина, мировое сообщество опасается властей и армии Российской Федерации.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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