Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главу Кореневского района освистали жители Курской области
Лукашенко считает, что США вытирают о Шольца ноги
Австрийская OMV победила в арбитраже против Газпром экспорта
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Когда и как нужно укрывать клубнику на зиму
Как мыть волосы на ночь, чтобы сэкономить время утром и сохранить их здоровье
Как приготовить вкусный салат с прованскими травами за считанные минуты
Sky News: Мир не хочет победы Украины, пожаловались в ВСУ
Как сделать оливье полезным: три простых совета от эксперта

Офис Зеленского отчасти раскрыл мирный план, придуманный под Трампа

0:48
Силовые структуры » Военные новости

Стало известно, что Киев может предложить Дональду Трампу вместе разрабатывать недра и частично заменить военный контингент США в Европе. Об этом рассказал советник главы офиса узурпатора власти на Украине Михаил Подоляк изданию La Repubblica.

Офис Зеленского отчасти раскрыл мирный план, придуманный под Трампа
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

"У нас есть месторождения редких минералов, таких как литий и титан, которые мы можем разрабатывать вместе", — заявил он.

По его словам, на Украине высокая военная подготовка. Киев якобы готов "предложить Трампу частичную замену американского контингента прежде всего в ЕС".

По словам Подоляка, власти Украины ждут от Вашингтона усиления давления на Россию. Например, с помощью новых экономических ограничений, пишет РИА Новости.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем Аудио 
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Красота и стиль
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы Аудио 
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Садоводство, цветоводство
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова Украинские наёмники полетели из Африки на Ближний Восток за опытом Юрий Бочаров
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Последние материалы
Офис Зеленского отчасти раскрыл мирный план, придуманный под Трампа
Когда и как нужно укрывать клубнику на зиму
Как мыть волосы на ночь, чтобы сэкономить время утром и сохранить их здоровье
Как приготовить вкусный салат с прованскими травами за считанные минуты
Sky News: Мир не хочет победы Украины, пожаловались в ВСУ
Как сделать оливье полезным: три простых совета от эксперта
Хулиганы изрисовали памятник Ахмату Кадырову в Москве
Священник из Свердловска призвал к отмене маткапитала
Россиян призвали не привозить детям дубайский шоколад
Как создать уют для новорожденного животного
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.