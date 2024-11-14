Офис Зеленского отчасти раскрыл мирный план, придуманный под Трампа

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Стало известно, что Киев может предложить Дональду Трампу вместе разрабатывать недра и частично заменить военный контингент США в Европе. Об этом рассказал советник главы офиса узурпатора власти на Украине Михаил Подоляк изданию La Repubblica.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

"У нас есть месторождения редких минералов, таких как литий и титан, которые мы можем разрабатывать вместе", — заявил он.

По его словам, на Украине высокая военная подготовка. Киев якобы готов "предложить Трампу частичную замену американского контингента прежде всего в ЕС".

По словам Подоляка, власти Украины ждут от Вашингтона усиления давления на Россию. Например, с помощью новых экономических ограничений, пишет РИА Новости.