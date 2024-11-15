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Освобождение Курахово. Началось самое интересное

Силовые структуры

Российская армии на Южнодонецком направлении продолжает освобождать города Донбасса.

Освобождение Курахово. Началось самое интересное
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

У Курахово с севера армия России поджала населённые пункты Берестки и Сонцевку. Как только бойцы ВС РФ пробьются к Старым Тернам, то северный коридор для ВСУ будет заблокирован. Это значит, что подразделение 59-й омбр и 31-й бригады морпехов ВСУ там останутся навсегда.

На восточном фланге проблемы сразу у трёх бригад 46-й, 33-й и 79-й. Боевики в обороне закончились и у националистов сейчас там очень серьёзные проблемы. На юго-западе сжимаются клещи вокруг двух бригад Теробороны. Генштаб их там оставил как "мясной заслон".

Подытоживая всё, можно отметить, что оборона Курахово рассыпалась, попытки собрать её и перетасовать у командования армии Украины безрезультатны.

Продолжаем следить за событиями.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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