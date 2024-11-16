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Зеленский жуёт галстук. Шольц позвонил Путину, потому что в Германии сегодня все против Украины

1:04
Силовые структуры

Накануне президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц поговорили по телефону.

Зеленский жуёт галстук. Шольц позвонил Путину, потому что в Германии сегодня все против Украины
Фото: Flickr by Heinrich-Böll-Stiftung, CC BY-SA 2.0

Тема беседы — Украина и взаимоотношения Москвы и Берлина. Также они затронули кейс подрыва "Северных потоков". Шольц понимает, что в Германии сейчас антиукраинский тренд, и перед выборами стал сдавать Киев, чтобы получить рейтинги, пишет Telegram-канал "Легитимный".

Для Киева это очень плохо, поскольку затормозит передачу вооружения ВСУ. На фоне того, что Вашингтон тоже может приостановить помощь Украине, — для Зеленского это будет полным крахом.

Кстати, сам Зеленский просил Шольца не звонить Путину, потому что важна иллюзия, что Путин якобы в изоляции. Любой звонок ему рушит международную игру Банковой, наносит урон её имиджу, увеличивает шансы на мирные переговоры, что Киеву очень невыгодно. К тому же каждый контакт увеличивает шанс, что Зеленского сольют и договорятся за его спиной.

Уточнения

О́лаф Шо́льц (нем. Olaf Scholz, немецкий: [ˈoːlaf ˈʃɔlts] ; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — немецкий политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.

У Зеленского истерика из-за звонка Шольца Путину
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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