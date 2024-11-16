География СВО расширяется. Российская армия двигается на Харьков

Российские войска снова нанесли удар на новом участке Харьковской области, заняв Сотницкий Казачок.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

На севере у границы с РФ потерю посёлка и продвижение армии России подтвердил работающий на Главное управление Украины аналитический ресурс Deep State.

Накануне стало известно, что спецгруппы армии РФ вошли в населённые пункты Гремяч, Новосёловка и Муравьи в Черниговской области.

Между тем, на Липцовском участке расчёты беспилотников группировки "Север" уничтожили две группы врага в количестве 8 человек при попытке выдвижения из Липцов в направлении дач.