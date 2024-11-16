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География СВО расширяется. Российская армия двигается на Харьков

Силовые структуры

Российские войска снова нанесли удар на новом участке Харьковской области, заняв Сотницкий Казачок.

География СВО расширяется. Российская армия двигается на Харьков
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

На севере у границы с РФ потерю посёлка и продвижение армии России подтвердил работающий на Главное управление Украины аналитический ресурс Deep State.

Накануне стало известно, что спецгруппы армии РФ вошли в населённые пункты Гремяч, Новосёловка и Муравьи в Черниговской области.

Между тем, на Липцовском участке расчёты беспилотников группировки "Север" уничтожили две группы врага в количестве 8 человек при попытке выдвижения из Липцов в направлении дач.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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