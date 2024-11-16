Украинцы жестоко обвинили в своём провале Илона Маска

Американского бизнесмена Илона Маска обвинили в провале украинской армии на территории Курской области.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Операция якобы зависела, в том числе, от решения Маска по поводу активирования спутниковой связи Starlink над этим регионом РФ. Так считает полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. Именно он и считает Маска виновным в неудаче ВСУ.

"Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает", — цитирует Старикова РИА Новости.

По его мнению, украинские бойцы планировали действия под Курском, опираясь на этот тип связи.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

