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Украинцы жестоко обвинили в своём провале Илона Маска

Силовые структуры » Военные новости

Американского бизнесмена Илона Маска обвинили в провале украинской армии на территории Курской области.

Украинцы жестоко обвинили в своём провале Илона Маска
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Операция якобы зависела, в том числе, от решения Маска по поводу активирования спутниковой связи Starlink над этим регионом РФ. Так считает полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. Именно он и считает Маска виновным в неудаче ВСУ.

"Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает", — цитирует Старикова РИА Новости.

По его мнению, украинские бойцы планировали действия под Курском, опираясь на этот тип связи.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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