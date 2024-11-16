Украинцы лишились брони от мобилизации из-за новых правил

Десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации в связи с новыми правилами.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, CC0

Ограничения коснулись порядка бронирования. Порядка 10 процентов всех компаний и производств на Украине утеряли статус критически важных больше не смогут дать сотрудникам бронь, пишет ТАСС.

Ранее военнопленный боец ВСУ рассказал, что их солдаты счастливы получить ранение, так как из госпиталей легче сбежать.