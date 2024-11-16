Украинцы лишились брони от мобилизации из-за новых правил

Десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации в связи с новыми правилами.
Ограничения коснулись порядка бронирования. Порядка 10 процентов всех компаний и производств на Украине утеряли статус критически важных больше не смогут дать сотрудникам бронь, пишет ТАСС.
Ранее военнопленный боец ВСУ рассказал, что их солдаты счастливы получить ранение, так как из госпиталей легче сбежать.
Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.