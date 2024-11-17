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Карусель по-украински. Российская армия изменила тактику ракетных ударов

0:40
Силовые структуры

По сообщениям украинских СМИ, сегодняшний комбинированный массированный удар армии России был одним из самых масштабных за всю историю конфликта.

Карусель по-украински. Российская армия изменила тактику ракетных ударов
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, CC BY-SA 4.0

Также характерно и то, что тактика российской армии тоже была существенно изменена: обманки, ракеты "Калибр" и Х-101 "работали" сперва группами, но независимо друг от друга, а потом после координации перераспределили цели и пошли по своим ранее построенным маршрутам.

Отдельно необходимо подчеркнуть, что Ивано-Франковский, Киевский и Одесский "засады" ПВО в этом российском ударе отработали практически никак, от слова "совсем".

У России есть запасы ракет на еще несколько ударов, аналогичных сегодняшнему.
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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