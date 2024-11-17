По сообщениям украинских СМИ, сегодняшний комбинированный массированный удар армии России был одним из самых масштабных за всю историю конфликта.
Также характерно и то, что тактика российской армии тоже была существенно изменена: обманки, ракеты "Калибр" и Х-101 "работали" сперва группами, но независимо друг от друга, а потом после координации перераспределили цели и пошли по своим ранее построенным маршрутам.
Отдельно необходимо подчеркнуть, что Ивано-Франковский, Киевский и Одесский "засады" ПВО в этом российском ударе отработали практически никак, от слова "совсем".
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!