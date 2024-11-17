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НАТО не помогла. Ракеты Х-101 над Ивано-Франковской областью пытались перехватить истребители F-16

0:55
Силовые структуры

Армия России нанесла массированный удар по критически важным объектам украинской энергоинфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК, и предприятиям, выпускающим военную продукцию.

НАТО не помогла. Ракеты Х-101 над Ивано-Франковской областью пытались перехватить истребители F-16
Фото: commons.wikimedia.org by Lorianna1978, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Характерно, что ракеты Х-101 над Ивано-Франковской областью попытались перехватить поднятые по тревоге самолёты F-16, но их применение никаких результатов не дало.

Как щедро утром летело по Украине, можно судить, что едва ли не впервые привлекались несколько Ту-160. В первую очередь отработана энергетика — как раз, когда к зиме там подлатали всё, что поддавалось ремонту.

Сигнал хозяевам Киева по обе стороны Атлантики очевиден — Россию вам не перетерпеть, и всё, что может прилететь в ближайшие недели, будет обходиться все дороже. Как деньгами, так и железом.

Удар по Кривому Рогу
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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