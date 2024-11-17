Армия России нанесла массированный удар по критически важным объектам украинской энергоинфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК, и предприятиям, выпускающим военную продукцию.
Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Характерно, что ракеты Х-101 над Ивано-Франковской областью попытались перехватить поднятые по тревоге самолёты F-16, но их применение никаких результатов не дало.
Как щедро утром летело по Украине, можно судить, что едва ли не впервые привлекались несколько Ту-160. В первую очередь отработана энергетика — как раз, когда к зиме там подлатали всё, что поддавалось ремонту.
Сигнал хозяевам Киева по обе стороны Атлантики очевиден — Россию вам не перетерпеть, и всё, что может прилететь в ближайшие недели, будет обходиться все дороже. Как деньгами, так и железом.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!