Армия Украины на попытку отразить сегодняшнюю комбинированную российскую атаку истратили более 1/3 всех запасов ракет систем ПВО.
Как пишут украинские порталы, это более 150 ракет, которые Киев собирал давно.
Украинские аналитики уже отметили, что нынешний обстрел в преддверии кулуарных торгов по вероятному мирному кейсу был "последним китайским предупреждением" в энергетическом треке.
Если лидер Незалежной Владимир Зеленский откажется, значит Россия начнёт отключать Украину от рубильника. Запад об этом уже предупреждал Банковую.
Также по версии, что армия России сегодня ударами выявляла комплексы ПВО и сразу наносила по ним удары. Очень вероятно, что ракетные удары скоро повторят, если киевский режим продолжит настаивать на боевых действиях.
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