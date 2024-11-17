Киев планирует нанести удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS по Курской области уже в ближайшие дни.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Издание подтверждает, что президент США Джо Байден разрешил наносить такие удары по военнослужащим КНДР на территории России.
Ранее The New York Times писал, что Байден разрешил Банковой нанести удар по РФ ракетами большой дальности. За 2 месяца до конца президентского срока Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать систему ATACMS, "для защиты своих сил в Курской области РФ".
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