Украина уже хочет нанести первые удары дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев планирует нанести удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS по Курской области уже в ближайшие дни.

Фото: wsmr-history.org by Армия США, PDM

Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание подтверждает, что президент США Джо Байден разрешил наносить такие удары по военнослужащим КНДР на территории России.

Ранее The New York Times писал, что Байден разрешил Банковой нанести удар по РФ ракетами большой дальности. За 2 месяца до конца президентского срока Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать систему ATACMS, "для защиты своих сил в Курской области РФ".



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