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Times: Байден не разрешил Украине бить ракетами Storm Shadow

Силовые структуры » Военные новости

Власти США во главе с Джо Байденом, скорее всего, не разрешат ВСУ использовать крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом пишет The Times.

Times: Байден не разрешил Украине бить ракетами Storm Shadow
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Эти ракеты разработали в сотрудничестве с Британией и Францией.

Важно, что у ракет ATACMS, которыми Байден разрешил бить Украине, военные характеристики не такие, как у Storm Shadow.

"Это может говорить о том, что Вашингтон все еще не разрешает бить ракетами Storm Shadows, несмотря на просьбы правительства Украины", — написано в статье.

Интересно, что Storm Shadows — британские ракеты. Однако для того, чтобы их использовать, нужны технологии США.

Уточнения

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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