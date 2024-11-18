Times: Байден не разрешил Украине бить ракетами Storm Shadow

Власти США во главе с Джо Байденом, скорее всего, не разрешат ВСУ использовать крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом пишет The Times.
Эти ракеты разработали в сотрудничестве с Британией и Францией.
Важно, что у ракет ATACMS, которыми Байден разрешил бить Украине, военные характеристики не такие, как у Storm Shadow.
"Это может говорить о том, что Вашингтон все еще не разрешает бить ракетами Storm Shadows, несмотря на просьбы правительства Украины", — написано в статье.
Интересно, что Storm Shadows — британские ракеты. Однако для того, чтобы их использовать, нужны технологии США.
Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA.
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