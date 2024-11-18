Франция еще подумает: Барро высказался о разрешении США бить вглубь России

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Глава французского министерства обороны Жан-Ноэль Барро прокомментировал разрешение Штатами бить вглубь России.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, CC BY 3.0

США дали такое право Украине, пишет РИА Новости.

По словам Барро, Франция еще думает по этому поводу. Власти пока не решили, давать ли им Киеву разрешение бить дальнобойными ракетами по целям в России.

"Вы слышали, что сказал президент Франции Эммануэль Макрон в мае. Тогда мы открыто сказали, что мы бы рассмотрели этот вариант, касающийся разрешения бить по целям, откуда Россия сейчас нападает на украинскую территорию. Так что ничего нового в этом вопросе", — заявил глава французского ведомства.

Барро выступил на полях Совета министров иностранных дел ЕС, трансляцию показали на сайте Еврокомиссии.

Уточнения

Жан-Ноэль Барро (фр. Jean-Noël Barrot; род. 13 мая 1983, VII округ Парижа, Франция) — французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024).

