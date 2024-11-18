Аналитик: США стремятся усилить конфликт на Украине до прихода Трампа

Политический аналитик Александр Пылаев прокомментировал в беседе с NewsInfo. Ru, к каким последствиям может привести разрешение США и их союзников бить вглубь России дальнобойным оружием.

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Ранее стало известно, что президент Штатов Джо Байден разрешил наносить удары по России американским дальнобойным оружием. Французские писали, что их страна и Великобритания тоже разрешили Украине бить вглубь РФ ракетами SCALP и Storm Shadow. Однако эта информация позднее была удалена.

По словам Пылаева, это решение связано с попытками США усилить конфликт до вступления Дональда Трампа на пост президента.

"Для США важно интенсифицировать боевые действия, чтобы разрушить ощущение мирной жизни в России. Это попытка добиться, чтобы война чувствовалась не только в приграничных регионах, таких как Курская и Белгородская области", — заявил аналитик.

Однако, как отметил эксперт, будущее взаимодействие России с США, Великобританией и Францией в большей степени зависит от действий нового американского лидера.

"Если новая администрация Белого дома прекратит финансирование Украины, конфликт может быть свернут в обозримой перспективе", — считает специалист.

Он добавил, что степень угрозы для населения РФ зависит от целей, которые будут ставить перед собой США и Украина. Удары могут быть направлены как по крупным городам для создания паники, так и по объектам военно-промышленной инфраструктуры.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

