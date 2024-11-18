Думкою богатеет. Зеленский завтра представит Украине новый план на войну

Владимир Зеленский 19 ноября представит в Верховной раде Украины новый план на войну.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

Об этом сообщает The Times.

Документ назван "План внутренней стойкости", и призван он дополнить "план победы", где были описаны шаги кураторов Украины, о которых мечтают на Банковой.

В частности, Зеленский озвучит курс на:

Создание нового Министерства объединения украинцев;

Изменение подходов к мобилизации и рекрутингу;

Защиту энергообъектов;

Разработку и наращивание производства нового оружия;

Изменение правил оборота оружия среди гражданских;

Привлечение внутренних и внешних инвестиций;

Создание условий для интеграции военных в социальную жизнь.

Новый план призван "понизить отчаянные настроения, вызванные переизбранием Трампа".