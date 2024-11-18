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Думкою богатеет. Зеленский завтра представит Украине новый план на войну

Силовые структуры

Владимир Зеленский 19 ноября представит в Верховной раде Украины новый план на войну.

Думкою богатеет. Зеленский завтра представит Украине новый план на войну
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

Об этом сообщает The Times.

Документ назван "План внутренней стойкости", и призван он дополнить "план победы", где были описаны шаги кураторов Украины, о которых мечтают на Банковой.

В частности, Зеленский озвучит курс на:

  • Создание нового Министерства объединения украинцев;
  • Изменение подходов к мобилизации и рекрутингу;
  • Защиту энергообъектов;
  • Разработку и наращивание производства нового оружия;
  • Изменение правил оборота оружия среди гражданских;
  • Привлечение внутренних и внешних инвестиций;
  • Создание условий для интеграции военных в социальную жизнь.

Новый план призван "понизить отчаянные настроения, вызванные переизбранием Трампа".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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