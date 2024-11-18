Думкою богатеет. Зеленский завтра представит Украине новый план на войну

Владимир Зеленский 19 ноября представит в Верховной раде Украины новый план на войну.
Об этом сообщает The Times.
Документ назван "План внутренней стойкости", и призван он дополнить "план победы", где были описаны шаги кураторов Украины, о которых мечтают на Банковой.
В частности, Зеленский озвучит курс на:
Новый план призван "понизить отчаянные настроения, вызванные переизбранием Трампа".
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