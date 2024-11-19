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МО: Пять ракет ATACMS сбили над Брянской областью

0:51
Силовые структуры » Военные новости

Над Брянской областью были ликвидированы пять дальнобойных американских ракет ATACMS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО: Пять ракет ATACMS сбили над Брянской областью
Фото: wsmr-history.org by Армия США, PDM

Отечественные ПВО сбили ракеты, которые были запущены с украинской территории. Шестая ATACMS была повреждена. Ее фрагменты свалились на техническую территорию военного объекта под Брянском.

"Противник ударил по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства", — сообщили в Telagram-канале Минобороны РФ.

Ранее The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден дал разрешение ВС Украины бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России.

Уточнения

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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