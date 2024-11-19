Получат наказание: украинских боевиков, напавших на Курск, будут судить в Москве

Семерых украинских боевиков, которые незаконно вошли на территорию Курской области, будет судить военный суд в российской столице. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре РФ.

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"Было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении солдат 202 батальона 103 бригады ВСУ Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовка", — сказано в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Боевиков обвиняют в совершении теракта, повлекшего наступление иных тяжких последствий.