В Ростовской области говорят об угрозе применения дальнобойного оружия Украиной. Она напрямую касается Ростова. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Дальнобойные ракеты — это другой вид угрозы. Это уже касается напрямую Ростова, всех предприятий, наших основных объектов", — заявил политик на заседании законодательного собрания региона.
Он просит население быть более внимательными к текущей обстановке и понимать, что "ближайший период будет очень непростой", пишет РИА Новости.
Ранее писали, что первые удары со стороны Украины вглубь нашей страны, вероятно, будут нанесены дальнобойными ракетами ATACMS.
Росто́в (разг Ростов Великий) — город (с 862 года) в России, административный центр Ростовского района Ярославской области.
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