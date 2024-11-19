В Ростовской области говорят об угрозе применения дальнобойного оружия

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В Ростовской области говорят об угрозе применения дальнобойного оружия Украиной. Она напрямую касается Ростова. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, CC BY 4.0

"Дальнобойные ракеты — это другой вид угрозы. Это уже касается напрямую Ростова, всех предприятий, наших основных объектов", — заявил политик на заседании законодательного собрания региона.

Он просит население быть более внимательными к текущей обстановке и понимать, что "ближайший период будет очень непростой", пишет РИА Новости.

Ранее писали, что первые удары со стороны Украины вглубь нашей страны, вероятно, будут нанесены дальнобойными ракетами ATACMS.

Уточнения

Росто́в (разг Ростов Великий) — город (с 862 года) в России, административный центр Ростовского района Ярославской области.

