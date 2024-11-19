МИД Польши сообщил, что Евросоюз готов усилить помощь Киеву

Крупные государства Европейского Союза готовы взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Отмечаю с признанием готовность основных стран ЕС взять на себя бремя помощи Украине в условиях вероятного сокращения участия США", — сказал глава польского ведомства.
По словам министра, есть необходимость в компенсации от ЕС сокращения военной помощи со стороны Штатов при будущем президенте Дональде Трампе. Он же много раз говорил, что хочет завершить конфликт, сообщает телеканал TVP Info на странице в соцсети.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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