Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему некоторые автомобили чаще попадают в аварии с тяжелыми последствиями: мнение экспертов
В Подмосковье похитили мужчину и сняли пытки над ним на видео в лесу
Как сайдинг может навредить вашему дому? Разбираем популярные мифы и факты
Игорь Краснов отправил в отставку 9 прокуроров Москвы
Космический телескоп "Хаббл" нашел следы столкновения галактик
Японское посольство в РФ облегчило выдачу виз русским туристам
Что делать, чтобы быстро продать квартиру и не потерять в деньгах
В Ростовской области говорят об угрозе применения дальнобойного оружия
Получат наказание: украинских боевиков, напавших на Курск, будут судить в Москве

МИД Польши сообщил, что Евросоюз готов усилить помощь Киеву

0:42
Силовые структуры » Военные новости

Крупные государства Европейского Союза готовы взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

МИД Польши сообщил, что Евросоюз готов усилить помощь Киеву
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

"Отмечаю с признанием готовность основных стран ЕС взять на себя бремя помощи Украине в условиях вероятного сокращения участия США", — сказал глава польского ведомства.

По словам министра, есть необходимость в компенсации от ЕС сокращения военной помощи со стороны Штатов при будущем президенте Дональде Трампе. Он же много раз говорил, что хочет завершить конфликт, сообщает телеканал TVP Info на странице в соцсети.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Домашние животные
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение Аудио 
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну
Туризм
Британцы вышли из ЕС, теперь требуют от иностранцев электронное разрешение на въезд в страну Аудио 
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Деревья и кустарники
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Игорь Краснов отправил в отставку 9 прокуроров Москвы
Космический телескоп "Хаббл" нашел следы столкновения галактик
Японское посольство в РФ облегчило выдачу виз русским туристам
МИД Польши сообщил, что Евросоюз готов усилить помощь Киеву
Что делать, чтобы быстро продать квартиру и не потерять в деньгах
В Ростовской области говорят об угрозе применения дальнобойного оружия
Получат наказание: украинских боевиков, напавших на Курск, будут судить в Москве
В РФС обсудили возможность участия российской сборной в отборе на ЧМ-2026 
МО: Пять ракет ATACMS сбили над Брянской областью
Как избежать сухости и трещин на руках зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.