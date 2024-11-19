Игорь Краснов отправил в отставку 9 прокуроров Москвы

Приказами генерального прокурора России Игоря Краснова в отставку якобы отправили девять московских прокуроров.
Большинству из них уже дали новые назначения на подобные места в других округах и районах города и других регионах, пишет "ВМ".
С должностей сняли руководителей трех окружных прокуратур и нескольких надзорных органов по районам. Однако официального подтверждения об их отставке нет.
Ранее сняли с должности главу Суджанского района Курской области Александра Богачева из-за того, что он мало общался с народом.
И́горь Ви́кторович Красно́в (род. 24 декабря 1975, Архангельск, СССР) — российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации.
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