Игорь Краснов отправил в отставку 9 прокуроров Москвы

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Приказами генерального прокурора России Игоря Краснова в отставку якобы отправили девять московских прокуроров.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Большинству из них уже дали новые назначения на подобные места в других округах и районах города и других регионах, пишет "ВМ".

С должностей сняли руководителей трех окружных прокуратур и нескольких надзорных органов по районам. Однако официального подтверждения об их отставке нет.

Ранее сняли с должности главу Суджанского района Курской области Александра Богачева из-за того, что он мало общался с народом.

Уточнения

И́горь Ви́кторович Красно́в (род. 24 декабря 1975, Архангельск, СССР) — российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации.

