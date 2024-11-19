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Зеленский подтвердил, что Украина получила разрешение на удары ракетами НАТО

0:36
Силовые структуры

Экс-президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил разрешение на удары дальнобойными ракетами.

Зеленский подтвердил, что Украина получила разрешение на удары ракетами НАТО
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

При этом лидер Незалежной не подтвердил, что по Брянской области били натовскими ракетами.

"Когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", — отметил Зеленский.

Теперь у ВСУ есть ракеты ATACMS и всё это будет использоваться, подытожил Зеленский.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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