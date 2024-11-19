Зеленский подтвердил, что Украина получила разрешение на удары ракетами НАТО

Экс-президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил разрешение на удары дальнобойными ракетами.
При этом лидер Незалежной не подтвердил, что по Брянской области били натовскими ракетами.
"Когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", — отметил Зеленский.
Теперь у ВСУ есть ракеты ATACMS и всё это будет использоваться, подытожил Зеленский.
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