Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вернуть здоровые ногти после гель-лака
Бари Алибасов находится в предынсультном состоянии на фоне смерти Владимира Лёвкина
В глубинах Тихого океана учёные нашли загадочный вид
Обновляем интерьер до неузнаваемости всего за 1000 рублей
Как женщинам после 50-ти остаться гибкими и здоровыми?
Рыжий из Иванушек почтил память коллеги по группе Олега Яковлева в юбилей певца
Учёные подтвердили, что ежедневная часовая прогулка продлевает жизнь на несколько лет
Фониатр Рудин может подать в суд на обматерившего его в эфире Николая Баскова
Телеведущий Мацкявичюс высказался о смерти близкого друга Лёвкина: по словам врачей, шансов спасти не было

SiAW. Американский самолёт F-35 получит новую ракету "воздух-земля"

0:46
Силовые структуры

Американский истребитель F-35 будет оснащён новой ракетой "воздух-земля".

SiAW. Американский самолёт F-35 получит новую ракету "воздух-земля"
Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

Ракета SiAW (Stand-in-Attack Weapon) будет использоваться для уничтожения пусковых установок баллистических ракет, противокорабельных ракет и систем радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны на больших расстояниях.

Эта ракета будет приоритетно использоваться на F-35, который уже получил значительный заказ на производство и экспорт. Бюджет на разработку и усовершенствование этой ракеты значительно вырос, что свидетельствует о её перспективности.

К 2028 году планируется иметь 300 ракет SiAW, а общая цель — достичь запаса в 3000 единиц.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому
Военные новости
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Аудио 
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
Авто
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим Аудио 
Органическое удобрение для картофеля, которое есть на каждой кухне
Садоводство, цветоводство
Органическое удобрение для картофеля, которое есть на каждой кухне Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
SiAW. Американский самолёт F-35 получит новую ракету "воздух-земля"
Телеведущий Мацкявичюс высказался о смерти близкого друга Лёвкина: по словам врачей, шансов спасти не было
Фермеры стран Евросоюза планируют инвестировать в российский рынок меха
Легендарный ледокол "Ленин" снова принимает туристов
Певец Сергей Жуков и его жена перестали скрывать лицо младшего сына
Как избавиться от целлюлита без вреда для здоровья
Как сделать картофельные пирожки вкуснее: 4 идеи для начинки
Навоз как причина катастрофы на участке
Идеальный винегрет: хитрости, которые изменят вкус салата
Актриса София Каштанова похудела из-за перенесённого заболевания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.