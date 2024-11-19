SiAW. Американский самолёт F-35 получит новую ракету "воздух-земля"

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский истребитель F-35 будет оснащён новой ракетой "воздух-земля".

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

Ракета SiAW (Stand-in-Attack Weapon) будет использоваться для уничтожения пусковых установок баллистических ракет, противокорабельных ракет и систем радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны на больших расстояниях.

Эта ракета будет приоритетно использоваться на F-35, который уже получил значительный заказ на производство и экспорт. Бюджет на разработку и усовершенствование этой ракеты значительно вырос, что свидетельствует о её перспективности.

К 2028 году планируется иметь 300 ракет SiAW, а общая цель — достичь запаса в 3000 единиц.