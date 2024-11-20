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На Западе раскрыли, когда начнутся переговоры по Украине

0:51
Силовые структуры » Военные новости

Переговоры о завершении конфликта России и Украины начнутся в 2025-м году. Об этом пишет британский журнал Economist.

На Западе раскрыли, когда начнутся переговоры по Украине
Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель, CC BY 4.0

Эти переговоры, как сказано в материале, могут повлиять на резкое сокращении интенсивности боев.

Президент России Владимир Путин выступил в июне 2024-го года с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. Кроме того, Украине нужно заявить об отказе от намерений вступить в НАТО. Киев должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, сообщает РИА Новости.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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